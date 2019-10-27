«Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма» и опережает «Манчестер Сити» на шесть очков

«Ливерпуль» дома обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии. В составе гостей отличился форвард Харри Кейн на первой минуте встречи. Спустя 51 минуту счет сравнял хавбек хозяев Джордан Хендерсон. На 75-й минуте матча форвард мерсисайдцев Мохамед Салах вывел «Ливерпуль» вперед.

«Ливерпуль» с 28 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» — 12 баллов и 11-я строчка.

У ближайшего преследователя команды Юргена Клоппа «Манчестер Сити» — 22 очка после 10 туров и второе место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (0:1)

Голы: Кейн, 1 (0:1). Хендерсон, 52 (1:1). Салах, 75 — с пенальти (2:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Фабинью, Вайналдум (Милнер, 77), Салах (Гомес, 85), Роберту Фирмину (Ориги, 90+3), Мане.

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Орье (Лукас Моура, 84), Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Сон Хын Мин, Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 63), Эриксен (Ло Сельсо, 88), Алли, Кейн.

Предупреждения: Сиссоко, 36. Роуз, 37. Ловрен, 50. Александр-Арнолд, 64. Ндомбеле, 72. Милнер, 90+1.

Судья: Тэйлор (Англия).

27 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

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