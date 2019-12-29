«Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона» и оторвался от «Лестера» на 13 очков

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч провел Садио Мане в концовке первого тайма, мяч был засчитан после просмотра ВАР.

На счету «Ливерпуля» в нынешнем сезоне 18 побед, 1 ничья и ни одного поражения. Ближайший преследователь «Лестер» отстает от команды Юргена Клоппа на 13 очков.

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20-й тур

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» — 1:0 (1:0)

Гол: Мане, 42.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум (Милнер, 86), Роберту Фирмину (Ориги, 86), Лаллана (Кейта, 67), Салах, Мане.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коади, Килмен, Беннетт, Хонни Кастро, Невеш (Саисс, 58), Дендонкер (Траоре, 58), Жоау Моутинью, Винагре, Педру Нету, Жота (Хименес, 72).

Предупреждение: Лаллана, 45+1.

Судья: Тэйлор.

29 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Трансляция матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»