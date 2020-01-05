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«Ливерпуль» выиграл у «Эвертона» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

20:51
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«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии. Единственный гол на 71-й минуте встречи забил полузащитник Кертис Джонс.

На 9-й минуте матча хавбек Джеймс Милнер был заменен на защитника Яссера Ларуси.

Команда Юргена Клоппа вышла в 1/16 финала Кубка.

Кубок Англии

1/32 финала

«Ливерпуль» — «Эвертон» — 1:0 (0:0)

Гол: Джонс, 71.

«Ливерпуль»: Адриан, Гомес, Филлипс, Уильямс, Милнер (Ларуси, 9), Лаллана, Чиривелья, Джонс, Ориги, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 70), Эллиотт (Брюстер, 79).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Делф, 63), Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон (Кин, 63), Уолкотт (Бернард, 79), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждение: Динь, 57.

Судья: Мосс (Англия).

5 января. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Ливерпуль — Эвертон

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