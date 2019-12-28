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«Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ с преимуществом в 13 очком и матчем в запасе

01:14
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«Манчестер Сити» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» (2:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Таким образом, завершился первый круг, который выиграл «Ливерпуль» с 13-очковым преимуществом. Также мерсисайдцы еще не встречались с «Вест Хэмом».

Второе место с 39 очками занимает «Лестер», «Манчестер Сити» (38) — третий, «Челси» (32) — четвертый. «Норвич» с 12 баллами замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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