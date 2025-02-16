«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче 25-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 16 февраля. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

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Чемпионат Англии. Премьер-лига. 25-й тур.

16 февраля 2025, 17:00. Энфилд (Ливерпуль)

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 57 очков и опережая идущий вторым «Арсенал» на четыре балла (у мерсисайдцев на игру меньше). «Вулверхэмптон» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы с 19 очками. Встреча команд в первом круге в сентябре 2024 года завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:1.