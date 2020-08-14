«Ливерпуль» вступил в переговоры с «Баварией» по трансферу Тиагу Алькантары

«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу полузащитника «Баварии» Тиагу Алькантары, сообщает Bild.

По информации источника, представители мерсисайдцев провели встречу со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что мюнхенский клуб хочет получить за 29-летнего испанца не менее 30 миллионов евро. По его информации, «Ливерпуль» не готов столько платить за хавбека и надеется сбить цену.

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 37 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.