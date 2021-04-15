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«Ливерпуль» вспомнил 96 фанатов, погибших в давке на «Хиллсборо»

03:49
Мемориал в память о погибших на стадионе «Хиллсборо». Фото AFP
Мемориал в память о погибших на стадионе «Хиллсборо». Фото AFP
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«Ливерпуль» вспомнил о трагедии, произошедшей ровно 32 года назад. 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» во время матча Кубка Англии с «Ноттингем Форест» произошла давка, повлекшая смерть 96 болельщиков «красных». Всего же тогда получили ранения 766 человек.

«32 года назад 96 детей, женщин и мужчин погибли в Хиллсборо. Мы, как всегда, думаем обо всех, кого затронула эта трагеди, и о 96 болельщиках, которых никогда не забудут. Ты никогда не будешь один», — говорится в сообщении «Ливерпуля» в Twitter.

Напомним, самой молодой жертвой давки на «Хиллсборо» стал 10-летний Джон-Пол Джилхули — двоюродный брат будущего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. После инцидента в Англии приняли решение убрать со стадионов решетки и стоячие террасы.

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