«Ливерпуль» вспомнил 96 фанатов, погибших в давке на «Хиллсборо»

«Ливерпуль» вспомнил о трагедии, произошедшей ровно 32 года назад. 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» во время матча Кубка Англии с «Ноттингем Форест» произошла давка, повлекшая смерть 96 болельщиков «красных». Всего же тогда получили ранения 766 человек.

«32 года назад 96 детей, женщин и мужчин погибли в Хиллсборо. Мы, как всегда, думаем обо всех, кого затронула эта трагеди, и о 96 болельщиках, которых никогда не забудут. Ты никогда не будешь один», — говорится в сообщении «Ливерпуля» в Twitter.

32 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough.



Our thoughts, as always, are with all those affected by the tragedy at Hillsborough and the 96 fans who will never be forgotten.



You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/GyIKZblPKa — Liverpool FC (@LFC) April 14, 2021

Напомним, самой молодой жертвой давки на «Хиллсборо» стал 10-летний Джон-Пол Джилхули — двоюродный брат будущего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. После инцидента в Англии приняли решение убрать со стадионов решетки и стоячие террасы.