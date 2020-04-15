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«Ливерпуль» вспомнил 96 фанатов, погибших в давке на «Хиллсборо»

04:43

«Ливерпуль» вспомнил о трагедии, произошедшей ровно 31 год назад. 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» во время матча Кубка Англии с «Ноттингем Форест» произошла давка, повлекшая смерть 96 болельщиков «красных». Всего же тогда получили ранения 766 человек.

«31 год назад на «Хиллсборо» погибли 96 детей, женщин и мужчин. Мы думаем обо всех тех, кто пострадал от трагедии, и, в частности, о 96 фанатах, которые никогда не будут забыты», — говорится в сообщении в Twitter.

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