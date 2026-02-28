«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в АПЛ

«Ливерпуль» в домашнем матче победил «Вест Хэм» в 28-м туре чемпионата Англии — 5:2.

У хозяев голы забили Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Алексис Макаллистер и Уго Экитике, на счету которого также две результативные передачи. Автогол забил Аксель Дисаси. У гостей отличились Томаш Соучек и Валентин Кастельанос.

«Ливерпуль» одержал третью победу в АПЛ подряд. Мерсисайдцы набрали 48 очков и занимают пятое место в таблице. «Вест Хэм» с 25 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.

28 февраля, 18:00. Энфилд (Ливерпуль)

В параллельных матчах «Ньюкасл» дома уступил «Эвертону» со счетом 2:3.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.

28 февраля, 18:00. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

«Брентфорд» на выезде одержал победу над «Бернли» в концовке встречи — 4:3. Хозяева отыгрались с 0:3 после первого тайма.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.

28 февраля, 18:00. Терф Мур (Бернли)

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