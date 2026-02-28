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28 февраля, 19:57

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в АПЛ

Руслан Минаев
Уго Экитике.
Фото AFP

«Ливерпуль» в домашнем матче победил «Вест Хэм» в 28-м туре чемпионата Англии — 5:2.

У хозяев голы забили Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Алексис Макаллистер и Уго Экитике, на счету которого также две результативные передачи. Автогол забил Аксель Дисаси. У гостей отличились Томаш Соучек и Валентин Кастельанос.

«Ливерпуль» одержал третью победу в АПЛ подряд. Мерсисайдцы набрали 48 очков и занимают пятое место в таблице. «Вест Хэм» с 25 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.
28 февраля, 18:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
5:2
Вест Хэм

В параллельных матчах «Ньюкасл» дома уступил «Эвертону» со счетом 2:3.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.
28 февраля, 18:00. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:3
Эвертон

«Брентфорд» на выезде одержал победу над «Бернли» в концовке встречи — 4:3. Хозяева отыгрались с 0:3 после первого тайма.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.
28 февраля, 18:00. Терф Мур (Бернли)
Бернли
3:4
Брентфорд

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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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«Борнмут» и «Сандерленд» сыграли вничью

«Манчестер Сити» победил «Лидс» и отстает от «Арсенала» на два очка
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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