«Ливерпуль» благодаря дублям Диогу Жоты и Гакпо обыграл «Вест Хэм»

«Ливерпуль» дома победил «Вест Хэм» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги — 5:1.

По дублю у мерсисайдцев оформили Диогу Жота (25-я и 49-я минуты) и Коди Гакпо (90-я и 93-я). Еще один мяч на 74-й минуте забил Мохамед Салах.

Лондонцы на 21-й минуте отличились благодаря автоголу Джарелла Куансы.

Гости доигрывали матч в меньшинстве — на 77-й минуте вторую желтую карточку получил Эдсон Альварес.

Соперник «Ливерпуля» по 1/8 финала турнира определится по итогам жеребьевки.