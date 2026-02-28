«Ливерпуль» и «Вест Хэм» сыграют в чемпионате Англии 28 февраля

«Ливерпуль» и «Вест Хэм» сыграют в 28-м туре чемпионата Англии в субботу, 28 февраля. Начало матча на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Вест Хэм» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.

28 февраля, 18:00. Энфилд (Ливерпуль)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В чемпионате Англии-2025/26 «Ливерпуль» набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице, а «Вест Хэм» с 25 очками идет 18-м.