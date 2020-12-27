«Ливерпуль» не сумел обыграть «Вест Бромвич»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

На 12-й минуте счет открыл Садио Мане. Семи Аджайи на 82-й минуте сравнял результат — после его удара мяч попал в штангу и от спины Алиссона отскочил в ворота.

«Ливерпуль» набрал 32 очка и остается лидером АПЛ. У «Вест Брома» восемь очков и 19-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Ливерпуль» — «Вест Бромвич» — 1:1 (1:0)

Голы: Мане, 12 (1:0). Аджайи, 82 (1:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип (Р.Уильямс, 60), Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Фабинью, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 83), Роберту Фирмину (Ориги, 90), Салах, Мане.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Гиббс, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Сойерс, Галлахер (Иванович, 90+1), М.Филлипс, Робинсон (Перейра, 73), Грант (Остин, 78), Диангана.

Предупреждение: О`Ши, 56.

Судья: Френд.

27 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».