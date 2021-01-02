«Ливерпуль» ведет переговоры по трансферу защитника «Лилля»

«Ливерпуль» вступил в переговоры с «Лиллем» по трансферу защитника Свена Ботмана, сообщает Daily Express.

По информации источника, мерсисайдцы рассчитывают укрепить центр обороны 20-летним голландцем, перешедшим в «Лилль» из «Аякса» летом 2020 года за 8 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Ботман провел за «Лилль» 23 матча, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.