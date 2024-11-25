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Сегодня, 09:54

«Ливерпуль» опережает «Ман Сити» на 8 очков — это второй самый большой отрыв в АПЛ после 12 туров

Руслан Минаев
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«Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» в матче 12 тура АПЛ — 3:2.

Команда Арне Слота набрала 31 очко и лидирует в чемпионате Англии. Отставание «Манчестер Сити», занимающего вторую строчку, увеличилось до 8 очков.

Это второй самый большой отрыв в АПЛ после 12 туров. В сезоне-1993/94 «Манчестер Юнайтед» лидировал в таблице, имея преимущество над вторым местом в 9 очков. Тогда команда Алекса Фергюсона стала чемпионом Англии.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
10
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20
 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4
Результаты / календарь
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23.11 15:30
Лестер – Челси
 1 : 2
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 3 : 0
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 2 : 2
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 1 : 2
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 0 : 0
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 4
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 0 : 4
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 2 : 3
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 1 : 1
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 8 1 2
Кристиан Нергор

Кристиан Нергор

Брентфорд

 10 1 2
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