«Ливерпуль» опережает «Ман Сити» на 8 очков — это второй самый большой отрыв в АПЛ после 12 туров

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» в матче 12 тура АПЛ — 3:2.

Команда Арне Слота набрала 31 очко и лидирует в чемпионате Англии. Отставание «Манчестер Сити», занимающего вторую строчку, увеличилось до 8 очков.

Это второй самый большой отрыв в АПЛ после 12 туров. В сезоне-1993/94 «Манчестер Юнайтед» лидировал в таблице, имея преимущество над вторым местом в 9 очков. Тогда команда Алекса Фергюсона стала чемпионом Англии.