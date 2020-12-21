«Ливерпуль» третий год подряд занимает первое место в АПЛ перед Рождеством

«Ливерпуль» по итогам 14-го тура занимает первое место в чемпионате Англии.

Подопечные Юргена Клоппа лидируют в АПЛ перед Рождеством третий год подряд. Ранее такое достижение удавалось тому же «Ливерпулю» с 1978 по 1980 год.

У лидирующего «Ливерпуля» 31 очко. «Лестер» с 27 очками занимает второе место, замыкает тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» с 26 очками.