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«Ливерпуль» третий год подряд занимает первое место в АПЛ перед Рождеством

01:14
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«Ливерпуль» по итогам 14-го тура занимает первое место в чемпионате Англии.

Подопечные Юргена Клоппа лидируют в АПЛ перед Рождеством третий год подряд. Ранее такое достижение удавалось тому же «Ливерпулю» с 1978 по 1980 год.

У лидирующего «Ливерпуля» 31 очко. «Лестер» с 27 очками занимает второе место, замыкает тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» с 26 очками.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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