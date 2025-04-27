«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в 34-м туре АПЛ в воскресенье, 27 апреля. Матч пройдет на арене «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 33-х туров премьер-лиги красные набрали 79 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Команда из Тоттенема с 37 баллами располагаются на 16-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

27 апреля, 18:30. Anfield (Ливерпуль)

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