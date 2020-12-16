«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд
22:10
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на матч 13-го тура чемпионата Англии.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Александр-Арнолд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Хендерсон, Вайналдум, Джонс — Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Келлехер, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Минамино, Ориги, Филлипс, Н. Уильямс.
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Ллорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэйвис — Хейбьерг, Ло Сельсо, Сиссоко — Бергвайн, Кейн, Сон.
Запасные: Харт, Регилон, Родон, Уинкс, Ндомбеле, Алли, Лукас Моура.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэма»
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