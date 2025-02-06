«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги Англии в четверг, 6 февраля. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок английской лиги. 1/2 финала.

06 февраля 2025, 23:00. Энфилд (Ливерпуль)

Первая игра соперников завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тоттенхэма». Победитель этого раунда встретится в финале турнира с «Ньюкаслом».

Кубок лиги сезона 2024/2025 стартовал 13 августа 2024-го и завершится 16 марта 2025-го.