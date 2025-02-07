«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка английской лиги

«Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 4:0. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

В первом тайме Коди Гакпо открыл счет. После перерыва голами отметились Мохамед Салах, Давид Собосолаи и Виргил ван Дейк.

В первом матче выиграли «шпоры» со счетом 1:0, поэтому «Ливерпуль» вышел в финал, где сыграет с «Ньюкаслом».