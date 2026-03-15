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«Ливерпуль» на 90-й минуте упустил победу над «Тоттенхэмом»

Алина Савинова
Рио Нгумоа и Педро Порро.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На 18-й минуте Доминик Собослаи вывел хозяев вперед. На 90-й минуте Ришарлисон сравнял счет.

«Ливерпуль» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Челси» (48 очков). «Тоттенхэм» прервал шестиматчевую серию поражений во всех турнирах и с 30 баллами идет на 16-й позиции в чемпионате Англии.

В следующем туре «Ливерпуль» 21 марта на выезде сыграет с «Брайтоном», а «Тоттенхэм» 22 марта примет «Ноттингем».

Нападающий &laquo;Тоттенхэма&raquo; Ришарлисон (в&nbsp;центре) сравнивает счет в&nbsp;конце матча с &laquo;Ливерпулем&raquo;.«Тоттенхэм» показал признаки жизни и выгрыз ничью на «Энфилде». «Ливерпуль» провел безобразный матч
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 30-й тур.
15 марта, 19:30. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:1
Тоттенхэм Хотспур

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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