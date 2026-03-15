«Ливерпуль» на 90-й минуте упустил победу над «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На 18-й минуте Доминик Собослаи вывел хозяев вперед. На 90-й минуте Ришарлисон сравнял счет.

«Ливерпуль» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Челси» (48 очков). «Тоттенхэм» прервал шестиматчевую серию поражений во всех турнирах и с 30 баллами идет на 16-й позиции в чемпионате Англии.

В следующем туре «Ливерпуль» 21 марта на выезде сыграет с «Брайтоном», а «Тоттенхэм» 22 марта примет «Ноттингем».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 30-й тур.

15 марта, 19:30. Энфилд (Ливерпуль)

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