"Ливерпуль" – "Тоттенхэм": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 31 марта, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в 32-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Лидер чемпионата "Ливерпуль" борется за титул с "Манчестер Сити", но в последних пяти матчах дважды терял очки, сыграв вничью с "МЮ" и "Эвертоном". "Тоттенхэм" пока занимает третье место, однако в последних пяти матчах лишь раз добился победы, раз сыграл вничью и трижды проиграл.

"Ливерпуль" является очевидным фаворитом, коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,60, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1600 рублей. Для сравнения шансы на успех "Тоттенхэма" – 5,50, на ничью – 4,15. Букмекеры считают, что матч может получиться результативным, коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,70, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,20.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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