Гол Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии — 4:3.

В составе хозяев в первом тайме отличились Кертис Джонс, Луис Диас и Мохамед Салах. У «шпор» гол забил Харри Кейн

Во втором тайме «Тоттенхэм» сравнял счет — на 77-й минуте забил Сон Хын Мин, а на 90+3-й — Ришарлисон.

На 90+4-й минуте отличился форвард «Ливерпуля» Диогу Жота и принес победу своей команде.

«Ливерпуль» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 54 очками располагается на 6-й строчке.