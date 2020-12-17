«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и вышел на первое место в АПЛ
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей отличились Мохамед Салах и Роберту Фирмину. У гостей забил Сон Хын Мин.
«Ливерпуль» набрал 28 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. У «шпор» 25 очков и вторая позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
13-й тур
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (1:1)
Голы: Салах, 26 (1:0). Сон Хын Мин, 33 (1:1). Роберту Фирмину, 90 (2:1).
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Р.Уильямс, Фабинью, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Джонс, Салах, Роберту Фирмину, Мане.
«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэйвис, Бергвайн (Регилон, 76), Сиссоко, Хейбьерг, Ло Сельсо (Лукас Моура, 58), Сон Хын Мин (Алли, 87), Кейн.
Предупреждения: Ло Сельсо, 48. Хейбьерг, 54.
Судья: Тэйлор.
16 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
«Фулхэм» — «Брайтон» — 0:0
«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лофтус-Чик (Митрович, 77), Х.Рид (Лемина, 62), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Б.Рид (Камара, 62), Лукман.
«Брайтон»: Санчес, Данк, Уэбстер, Уайт, Лемпти (Фелтман, 78), Лаллана (Гросс, 86), Марч, Биссума, Альсате, Уэлбек, Троссар (Джаханбахш, 79).
Предупреждение: Робинсон, 76.
Судья: Джоунс.
16 декабря. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» — 1:1 (0:1)
Голы: Бентеке, 34 (0:1). Алле, 55 (1:1).
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Пабло Форнальс (Лансини, 46), Соучек, Райс, Алле, Бенрама (Снодграсс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 80).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте, Миливоевич, Эзе (Айю, 76), Бентеке, Таунсенд (Шлупп, 85), Заа.
Предупреждения: Бентеке, 31. Миливоевич, 75.
Удаление: Бентеке, 70.
Судья: Кут.
16 декабря. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
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