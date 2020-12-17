«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и вышел на первое место в АПЛ

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Мохамед Салах и Роберту Фирмину. У гостей забил Сон Хын Мин.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. У «шпор» 25 очков и вторая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (1:1)

Голы: Салах, 26 (1:0). Сон Хын Мин, 33 (1:1). Роберту Фирмину, 90 (2:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Р.Уильямс, Фабинью, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Джонс, Салах, Роберту Фирмину, Мане.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэйвис, Бергвайн (Регилон, 76), Сиссоко, Хейбьерг, Ло Сельсо (Лукас Моура, 58), Сон Хын Мин (Алли, 87), Кейн.

Предупреждения: Ло Сельсо, 48. Хейбьерг, 54.

Судья: Тэйлор.

16 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

«Фулхэм» — «Брайтон» — 0:0

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лофтус-Чик (Митрович, 77), Х.Рид (Лемина, 62), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Б.Рид (Камара, 62), Лукман.

«Брайтон»: Санчес, Данк, Уэбстер, Уайт, Лемпти (Фелтман, 78), Лаллана (Гросс, 86), Марч, Биссума, Альсате, Уэлбек, Троссар (Джаханбахш, 79).

Предупреждение: Робинсон, 76.

Судья: Джоунс.

16 декабря. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».

«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» — 1:1 (0:1)

Голы: Бентеке, 34 (0:1). Алле, 55 (1:1).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Пабло Форнальс (Лансини, 46), Соучек, Райс, Алле, Бенрама (Снодграсс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 80).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте, Миливоевич, Эзе (Айю, 76), Бентеке, Таунсенд (Шлупп, 85), Заа.

Предупреждения: Бентеке, 31. Миливоевич, 75.

Удаление: Бентеке, 70.

Судья: Кут.

16 декабря. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».