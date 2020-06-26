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«Ливерпуль» только что поднял планку». Мика Ричардс поздравил команду с чемпионством

04:38
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс считает, что «Ливерпуль» заслуженно стал чемпионом. «Красные» за 7 туров до конца сезона выиграли АПЛ.

— Я разговариваю с Джеймсом Милнером довольно часто, и он говорит мне, насколько им нравится тренироваться, — цитирует BBC Ричардса. — «Ливерпуль» вполне заслуженно завоевал титул. «Красные» были выдающимися. Виргил ван Дейк — человек, который стабилизировал игру сзади. «Ливерпуль» только что поднял планку.

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