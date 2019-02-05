"Ливерпуль" сыграл вничью с "Вест Хэмом". Отставание "Ман Сити" - уже три очка

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 25-го тура чемпионата Англии - 1:1. Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице с 62 очками, у ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на три очка меньше.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
25-й тур
"Вест Хэм" - "Ливерпуль" - 1:1 (1:1)
Голы: Мане, 22 (0:1). Антонио, 28 (1:1).
"Вест Хэм": Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл (Обианг, 79), Эрнандес (Кэрролл, 79), Снодграсс, Антонио, Фелипе Андерсон (Масуаку, 90+1).
"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Лаллана (Шачири, 69), Фабинью, Кейта, Роберту Фирмину (Ориги, 75), Салах, Мане.
Предупреждения: Матип, 54. Эрнандес, 60.
Судья: Френд.
4 февраля. Лондон. Стадион "London Stadium".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/