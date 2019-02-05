"Ливерпуль" сыграл вничью с "Вест Хэмом". Отставание "Ман Сити" - уже три очка

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 25-го тура чемпионата Англии - 1:1. Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице с 62 очками, у ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на три очка меньше.

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Премьер-лига

25-й тур

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" - 1:1 (1:1)

Голы: Мане, 22 (0:1). Антонио, 28 (1:1).

"Вест Хэм": Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл (Обианг, 79), Эрнандес (Кэрролл, 79), Снодграсс, Антонио, Фелипе Андерсон (Масуаку, 90+1).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Лаллана (Шачири, 69), Фабинью, Кейта, Роберту Фирмину (Ориги, 75), Салах, Мане.

Предупреждения: Матип, 54. Эрнандес, 60.

Судья: Френд.

4 февраля. Лондон. Стадион "London Stadium".