18:57 | Футбол — Англия

"Ливерпуль" сыграл вничью с "МЮ". Отрыв от "Ман Сити" теперь - одно очко

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"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Англии - 0:0. В первом тайме команды провели четыре вынужденных замены: три у хозяев и одна у гостей. 

В таблице чемпионата "Ливерпуль" вернулся в лидеры, но отставание "Манчестер Сити" составляет уже 1 очко. "МЮ" под руководством Уле Гуннара Сульшера еще не проигрывал в премьер-лиге - его серия составляет уже 10 игр.

Предыдущее поражение команда потерпела еще при Жозе Моуринью, 16 декабря, как раз во встрече против "Ливерпуля" (1:3).

Чемпионат Англии

Премьер-лига 

27-й тур 

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 0:0 

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Погба, Мактоминэй, Эррера (Перейра, 21), Мата (Лингард, 25. Санчес, 43), Лукаку, Рэшфорд.

"Ливерпуль": Алиссон, Милнер, ван Дейк, Матип, Робертсон, Вайналдум, Фабинью, Роберту Фирмину (Старридж, 31), Хендерсон (Шачири, 72), Мане, Салах (Ориги, 79).

Предупреждения: Милнер, 23. Янг, 81. Шачири, 83. Вайналдум, 90. 

Судья: Оливер.

24 февраля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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