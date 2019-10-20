«Ливерпуль» сыграл вничью с «МЮ» и потерял первые очки в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Англии — 1:1. Счет на 36-й минуте открыл форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд, ответный мяч провел Адам Лаллана в концовке встречи.

«Ливерпуль» потерял первые очки в нынешнем сезоне. До этого команда Юргена Клоппа выиграла восемь матчей подряд. По итогам 9-го тура «Ливерпуль» лидирует в таблице, опережая «Манчестер Сити» на 6 очков.

«МЮ», который не может победить «Ливерпуль» четыре игры подряд, поднялся на 13-ю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

9-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 1:1 (1:0)

Голы: Рэшфорд, 36 (1:0). Лаллана, 85 (1:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, Перейра (Уильямс, 90+4), Рохо, Мактоминэй, Фред, Джеймс, Рэшфорд (Марсьяль, 84).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Хендерсон (Лаллана, 71), Фабинью, Вайналдум (Кейта, 82), Мане, Роберту Фирмину, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 60).

Предупреждение: Фабинью, 70.

Судья: Аткинсон.

20 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»