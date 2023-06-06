«Ливерпуль» сыграет два товарищеских матча с клубами второй бундеслиги

«Ливерпуль» огласил о двух контрольных играх с клубами второй бундеслиги в рамках подготовки к новому сезону.

19 июля команда сыграет с «Карлсруэ», 24-го — с «Гройтер Фюрт».

После двух матчей «Ливерпуль» отправится в Сингапур, где проведет выставочные матчи с «Лестером» и «Баварией».