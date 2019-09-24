«Ливерпуль» судится с техническим спонсором

Компания по производству спортивной экипировки New Balance подала в суд на «Ливерпуль», чтобы продлить контракт с клубом, сообщает Sky Sports.

В New Balance настаивают на том, что в ныне действующем контракте есть пункт, дающий компании право остаться спонсором «Ливерпуля». Это станет юридическим фактом, если New Balance повторит самое выгодное предложение конкурента. Американцы намерены воспользоваться этой возможностью.

По информации британских СМИ, фаворитом в переговорах с «Ливерпулем» является Nike, и сторонам удалось достигнуть принципиальной договоренности, по условиям которой фирма будет выплачивать «красным» 70 миллионов фунтов стерлингов в год. Это стало бы рекордной сделкой для клуба.

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