«Ливерпуль» — первая команда, победившая в серии пенальти в финале Кубке Англии на Уэмбли

«Ливерпуль» стал первым клубом, который победил в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Англии на стадионе Уэмбли.

В сезоне-2004/05 «Арсенал» выиграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти со счетом 5:4. Правда тот матч команды играли на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Уже в следующем сезоне-2005/06 также на стадионе «Миллениум» «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в серии послематчевых пенальти — 3:1.

В финале этого года команда Юргена Клоппа переиграла «Челси» по пенальти со счетом 6:5. Решающий удар реализовал защитник Константинос Цимикас.