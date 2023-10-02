«Ливерпуль» согласовал новый контракт с Александром-Арнолдом

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд продлит контракт с клубом, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, клуб согласовал новое соглашение с 24-летним англичанином, который будет получать 230 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Александр-Арнолд провел 5 матчей, в которых отметился результативной передачей.