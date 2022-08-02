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Сегодня, 08:25

«Ливерпуль» собирается продлить контракт с Жотой

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ливерпуль» собирается предложить нападающему Диогу Жоте новый контракт, сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб намерен подписать новое долгосрочное соглашение с 25-летним португальцем и повысить ему зарплату в награду за игру в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне Жота забил 21 гол и сделал 8 результативных передач в 55 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2025 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/08/01/liverpool-poised-reward-striker-diogo-jota-new-contract/
Диогу Жота
Футбол
ФК Ливерпуль
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