«Ливерпуль» собирается продлить контракт с Жотой

«Ливерпуль» собирается предложить нападающему Диогу Жоте новый контракт, сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб намерен подписать новое долгосрочное соглашение с 25-летним португальцем и повысить ему зарплату в награду за игру в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне Жота забил 21 гол и сделал 8 результативных передач в 55 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2025 года.