«Ливерпуль» собирается подписать новый контракт с 19-летним Эллиоттом на улучшенных условиях

«Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с полузащитником Харви Эллиоттом, сообщает The Times.

Несмотря на то, что 19-летний англичанин продлил соглашение с клубом на 5 лет в прошлом году, мерсисайдцы намерены заключить с футболистом новый контракт на улучшенных условиях.

В прошлом сезоне Эллиотт забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Ливерпуль». В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 2 встречах и не отличился результативными действиями.

Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2026 года.