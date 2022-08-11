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Сегодня, 12:23

«Ливерпуль» собирается подписать новый контракт с 19-летним Эллиоттом на улучшенных условиях

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с полузащитником Харви Эллиоттом, сообщает The Times.

Несмотря на то, что 19-летний англичанин продлил соглашение с клубом на 5 лет в прошлом году, мерсисайдцы намерены заключить с футболистом новый контракт на улучшенных условиях.

В прошлом сезоне Эллиотт забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Ливерпуль». В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 2 встречах и не отличился результативными действиями.

Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2026 года.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/harvey-elliott-19-year-old-set-to-extend-his-five-year-contract-qgfpth72l
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ФК Ливерпуль
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