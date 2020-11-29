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«Ливерпуль» снова отказался продавать Шачири

29 ноября 2020, 11:21
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«Ливерпуль» окончательно отказался вести переговоры с «Ромой» относительно аренды своего полузащитника Джердана Шачири. Римский клуб сделал новое предложение, но англичане вновь его отвергли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что «Севилья» готова подписать с Шакири долгосрочный контракт.

В текущем сезоне на счету 29-летнего Шачири 1 голевая передача в 2 матчах АПЛ.

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