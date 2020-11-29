«Ливерпуль» снова отказался продавать Шачири

«Ливерпуль» окончательно отказался вести переговоры с «Ромой» относительно аренды своего полузащитника Джердана Шачири. Римский клуб сделал новое предложение, но англичане вновь его отвергли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что «Севилья» готова подписать с Шакири долгосрочный контракт.

В текущем сезоне на счету 29-летнего Шачири 1 голевая передача в 2 матчах АПЛ.