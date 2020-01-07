«Ливерпуль» сменит поставщика экипировки со следующего сезона

«Ливерпуль» со следующего сезона будет сотрудничать с другим поставщиком экипировки. Как сообщает официальный сайт английского клуба, с сезона-2020/21 экипировку «Ливерпулю» будет предоставлять Nike. Детали соглашения не разглашаются, но английская пресса предполагает, что договор рассчитан до 2025 года.

Отметим, что New Balance поставлял «Ливерпулю» форму с 2015 года. Чтобы разорвать с ним контракт, клуб обратился в суд, и тот в октябре принял сторону «Ливерпуля».