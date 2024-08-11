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Сегодня, 16:49

«Ливерпуль» в товарищеском матче обыграл «Севилью», Луис Диас оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Ливерпуль» в товарищеском матче обыграл «Севилью» со счетом 4:1.

В составе английского клуба дубль оформил Луис Диас, еще по голу забили Диогу Жота и Трей Ниони. У испанцев отличился Пеке.

В следующем матче «Ливерпуль» сегодня сыграет с «Лас-Пальмасом», «Севилья» 16 августа проведет первый матч сезона чемпионата Испании.

ФК Ливерпуль
ФК Севилья
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Источник: Фернандеш продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2027 года
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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