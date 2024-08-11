«Ливерпуль» в товарищеском матче обыграл «Севилью», Луис Диас оформил дубль

«Ливерпуль» в товарищеском матче обыграл «Севилью» со счетом 4:1.

В составе английского клуба дубль оформил Луис Диас, еще по голу забили Диогу Жота и Трей Ниони. У испанцев отличился Пеке.

В следующем матче «Ливерпуль» сегодня сыграет с «Лас-Пальмасом», «Севилья» 16 августа проведет первый матч сезона чемпионата Испании.