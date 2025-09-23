«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в Кубке лиги, Экитике забил победный гол и был удален
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче третьего раунда Кубка английской лиги — 2:1.
На 43-й минуте счет открыл нападающий Александр Исак, забив свой дебютный гол за команду. Ответный мяч на 76-й минуте забил полузащитник гостей Ши Чарльз. Победный гол мерсисайдцев на счету Уго Экитике (85-я). Во время празднования забитого мяча форвард получил вторую желтую карточку за снятие футболки и был удален с поля.
Соперник «Ливерпуля» в четвертом раунде турнира определится после жеребьевки.
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12
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|0
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13
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|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
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|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
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|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
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|23.08
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