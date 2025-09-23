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23 сентября 2025, 23:56

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в Кубке лиги, Экитике забил победный гол и был удален

Сергей Ярошенко
Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике празднует гол в ворота «Саутгемптона».
Фото Reuters

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче третьего раунда Кубка английской лиги — 2:1.

На 43-й минуте счет открыл нападающий Александр Исак, забив свой дебютный гол за команду. Ответный мяч на 76-й минуте забил полузащитник гостей Ши Чарльз. Победный гол мерсисайдцев на счету Уго Экитике (85-я). Во время празднования забитого мяча форвард получил вторую желтую карточку за снятие футболки и был удален с поля.

Соперник «Ливерпуля» в четвертом раунде турнира определится после жеребьевки.

Кубок английской лиги. 1/16 финала.
23 сентября 2025, 22:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:1
Саутгемптон
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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Саутгемптон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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