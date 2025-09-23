«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в Кубке лиги, Экитике забил победный гол и был удален

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче третьего раунда Кубка английской лиги — 2:1.

На 43-й минуте счет открыл нападающий Александр Исак, забив свой дебютный гол за команду. Ответный мяч на 76-й минуте забил полузащитник гостей Ши Чарльз. Победный гол мерсисайдцев на счету Уго Экитике (85-я). Во время празднования забитого мяча форвард получил вторую желтую карточку за снятие футболки и был удален с поля.

Соперник «Ливерпуля» в четвертом раунде турнира определится после жеребьевки.