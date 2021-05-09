«Ливерпуль» одержал победу в матче с «Саутгемптоном»
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В составе победителей отличились Садио Мане и Тиагу Алькантара. «Красные» набрали 57 очков и занимают шестое место. У «святых» 37 очков и 16-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
35-й тур
«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 2:0 (1:0)
Голы: Мане, 31 (1:0). Тиагу Алькантара, 90 (2:0).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Р.Уильямс, Вайналдум, Тиагу Алькантара, Фабинью, Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Мане (Джонс, 90+3), Жота (Роберту Фирмину, 79).
«Саутгемптон»: Форстер, Вестергор, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Диалло, 66), Редмонд, Адамс (Дженепо, 79), Телла (Обафеми, 66).
Предупреждение: Редмонд, 61.
Судья: Френд .
8 мая. Ливерпуль. Стадион «Энфилд»
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