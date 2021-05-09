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«Ливерпуль» одержал победу в матче с «Саутгемптоном»

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Садио Мане. Фото ФК «Ливерпуль».
Садио Мане. Фото ФК «Ливерпуль».
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В составе победителей отличились Садио Мане и Тиагу Алькантара. «Красные» набрали 57 очков и занимают шестое место. У «святых» 37 очков и 16-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 2:0 (1:0)

Голы: Мане, 31 (1:0). Тиагу Алькантара, 90 (2:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Р.Уильямс, Вайналдум, Тиагу Алькантара, Фабинью, Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Мане (Джонс, 90+3), Жота (Роберту Фирмину, 79).

«Саутгемптон»: Форстер, Вестергор, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Диалло, 66), Редмонд, Адамс (Дженепо, 79), Телла (Обафеми, 66).

Предупреждение: Редмонд, 61.

Судья: Френд .

8 мая. Ливерпуль. Стадион «Энфилд»

Ливерпуль — Саутгемптон

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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