"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд", "Ман Сити" одолел "Вест Хэм". Чемпионская гонка продолжается

"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" в матче 28-го тура чемпионата Англии - 5:0. Дублями отметились Садио Мане и Виргил ван Дейк. Команда Юргена Клоппа сохранила лидерство в турнирной таблице.

На 1 очко от "Ливерпуля" отстает "Манчестер Сити", который сегодня взял верх над "Вест Хэмом" - 1:0. Единственный мяч с пенальти провел Серхио Агуэро.

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Премьер-лига

28-й тур

"Ливерпуль" - "Уотфорд" - 5:0 (2:0)

Голы: Мане, 9 (1:0). Мане, 20 (2:0). Ориги, 66 (3:0). ван Дейк, 79 (4:0). ван Дейк, 82 (5:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер (Хендерсон, 70), Вайналдум (Кейта, 84), Фабинью, Салах, Мане (Лаллана, 78), Ориги.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Масина, Капуэ, Перейра (Сема, 84), Дукуре, Хьюз, Дини (Клеверли, 73), Деулофеу (Грэй, 73).

Предупреждения: Каткарт, 79. Масина, 82.

Судья: Скотт.

27 февраля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)

Гол: Агуэро, 59 - с пенальти.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Отаменди, Данилу, Сильва, Гюндоган, Де Брейне, Зинченко, Агуэро (Фоден, 85), Махрез (Стерлинг, 55), Сане (Бернарду Силва, 57).

"Вест Хэм": Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Диоп, Райс, Джонсон (Сабалета, 63), Обианг, Насри (Лансини, 46), Кэрролл, Антонио, Фелипе Андерсон (Диангана, 76).

Предупреждения: Фредерикс, 41. Антонио, 87.

Судья: Аттуэлл.

27 февраля. Манчестер. Стадион "Этихад".