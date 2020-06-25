«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас». До чемпионства осталась одна победа
«Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура чемпионата Англии (4:0). Голы забили Трент Александр-Арнолд, Мохамед Салах, Садио Мане и Фабинью.
Если завтра «Манчестер Сити» не обыграет «Челси», то «красные» станут чемпионами Англии. В противном случае «Ливерпуль» может в следующем туре выиграть чемпионат, обыграв «Сити».
Чемпионат Англии
Премьер-лига
31-й тур
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 4:0 (2:0)
Голы: Александр-Арнолд, 23 (1:0). Салах, 44 (2:0). Фабинью, 55 (3:0). Мане, 69 (4:0).
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Кейта, 84), Гомес, Александр-Арнолд (Уильямс, 74), Вайналдум, Дж.Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Фабинью, Роберту Фирмину (Минамино, 74), Салах, Мане (Эллиотт, 84).
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Кэйхилл, Сако, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Ридевалд, 66), Маккарти, Куяте (Миливоевич, 66), Таунсенд, Айю (Пьеррик, 84), Заа (Майер, 15).
Судья: Аткинсон.
24 июня. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Дополнительная информация:
https://sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/