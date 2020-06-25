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«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас». До чемпионства осталась одна победа

25 июня 2020, 00:06
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«Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура чемпионата Англии (4:0). Голы забили Трент Александр-Арнолд, Мохамед Салах, Садио Мане и Фабинью.

Если завтра «Манчестер Сити» не обыграет «Челси», то «красные» станут чемпионами Англии. В противном случае «Ливерпуль» может в следующем туре выиграть чемпионат, обыграв «Сити».

Чемпионат Англии

Премьер-лига

31-й тур

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 4:0 (2:0)

Голы: Александр-Арнолд, 23 (1:0). Салах, 44 (2:0). Фабинью, 55 (3:0). Мане, 69 (4:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Кейта, 84), Гомес, Александр-Арнолд (Уильямс, 74), Вайналдум, Дж.Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Фабинью, Роберту Фирмину (Минамино, 74), Салах, Мане (Эллиотт, 84).

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Кэйхилл, Сако, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Ридевалд, 66), Маккарти, Куяте (Миливоевич, 66), Таунсенд, Айю (Пьеррик, 84), Заа (Майер, 15).

Судья: Аткинсон.

24 июня. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Ливерпуль — Кристал Пэлас

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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