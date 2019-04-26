"Ливерпуль" обыграл "Хаддерсфилд" (5:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии. В составе победителей по дублю в свой актив записали нападающие Мохамед Салах и Садио Мане, еще один гол забил полузащитник Наби Кейта.

"Ливерпуль" поднялся на первое место с 91 очком. "Хаддерсфилд" с 14 баллами остался на последней, 20 строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

"Ливерпуль" – "Хаддерсфилд" – 5:0 (3:0)

Голы: Кейта, 1 (1:0). Мане, 23 (2:0). Салах, 45+1 (3:0). Мане, 66 (4:0). Салах, 83 (5:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд (Гомес, 88), Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 73), Хендерсон, Кейта, Старридж (Шачири, 73), Салах, Мане.

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Дурм, Шиндлер, Горенц-Станкович (А.Притчард, 81), Смит, Хогг, Бакуна, Мунье (Леве, 65), Грант, Мбенза (Качунга, 87).

Судья: Френд (Англия).

26 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

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