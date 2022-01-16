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Сегодня, 18:56

«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд», «Вест Хэм» проиграл «Лидсу»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Ливерпуль» на домашнем поле обыграл «Брентфорд» со счетом 3:0.

Голами отметились Фабинью, Алекс Окслейд-Чемберлен и Такуми Минамино.

«Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
16 янв, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:0
Брентфорд
Голы
Фабинью, 44 (1:0), Окслейд-Чемберлен, 69 (2:0), Минамино, 77 (3:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Хендерсон Окслейд-Чемберлен (Минамино, 74 ) Джонс Роберту Фирмину (Милнер, 78 ) Диогу Жота (Гордон, 82 )
Брентфорд
Фернандес Хенри (Канос, 50) Пиннок Янссон Айер Роэрслев Расмуссен Нергор Баптист (Висса, 68) Янельт Тони Мбеумо (Йенсен, 78)
Предупреждения
Айер 19
Судьи
Мосс

«Вест Хэм» проиграл «Лидсу» со счетом 2:3.

В составе хозяев голами отметились Джаррод Боуэн и Пабло Форнальс. Победу «Лидсу» принес Джек Харрисон, оформивший хет-трик.

Англия. Кубок. 1/32 финала
09 янв, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:0
Лидс
Голы
Лансини, 34 (1:0), Боуэн, 90+3 (2:0)
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Доусон Диоп Фредерикс Джонсон Лансини (Пабло Форнальс, 76 ) Влашич (Масуаку, 88 ) Соучек Райс Антонио (Ярмоленко, 90+5 ) Боуэн
Лидс
Мелье Эйлинг (Форшоу, 60) Фирпо (Драмех, 69) Кох Льоренте Фур Хьелде (Саммервилл, 78) Бейт (Даллас, 46) Клих Джеймс Харрисон Гринвуд (Рафинья, 46)
Предупреждения
Лансини 72  -  Драмех 78
Судьи
Аттуэлл

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Арсенал 0
Матч отложен

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Лидс
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
31.05 00:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
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Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
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