«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд», «Вест Хэм» проиграл «Лидсу»

«Ливерпуль» на домашнем поле обыграл «Брентфорд» со счетом 3:0.

Голами отметились Фабинью, Алекс Окслейд-Чемберлен и Такуми Минамино.

«Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ.

«Вест Хэм» проиграл «Лидсу» со счетом 2:3.

В составе хозяев голами отметились Джаррод Боуэн и Пабло Форнальс. Победу «Лидсу» принес Джек Харрисон, оформивший хет-трик.