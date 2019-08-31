«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и одержал четвертую победу подряд

«Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 3:0.

За составе победителей отличились Роберту Фирмину и Садио Мане, еще один гол забил форвард «Бернли» Крис Вуд, отправив мяч в свои ворота.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», в активе которого 4 очка, на 11-й строчке.

4-й тур

«Бернли» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:2)

Голы: Вуд, 33 — в свои ворота (0:1). Мане, 37 (0:2). Роберту Фирмину, 80 (0:3).

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Леннон, Вуд, Барнс (Родригес, 73), Макнейл.

«Ливерпуль»: Адриан, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 71), Фабинью, Роберту Фирмину (Шачири, 85), Салах, Мане (Ориги, 85).

Судья: Кавана (Англия).

31 августа. Бернли. Стадион «Терф Мур».