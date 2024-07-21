«Ливерпуль»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье
До начала сезона-2024/25 «Ливерпуль» сыграет четыре товарищеских матча. Мерсисайдцы встретятся с «Реалом Бетис», «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» и «Севильей».
Расписание матчей «Ливерпуля» летом 2024 года
- 27 июля, 2.30. «Ливерпуль» — «Реал Бетис»
- 1 августа, 2.30. «Ливерпуль» — «Арсенал»
- 4 августа, 2.30. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
- 11 августа, 14:30. «Ливерпуль» — «Севилья»
Чемпионат Англии по футболу сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур АПЛ пройдет с 16 по 19 августа. Откроет сезон матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».
«Ливерпуль» сыграет первый матч нового сезона АПЛ в субботу, 17 августа. В предыдущем сезоне мерсисайдцы заняли третье место в лиге. Клуб покинул Юрген Клопп, который возглавлял команду с 2015 года. На должность главного тренера был назначен Арне Слот.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
Новости