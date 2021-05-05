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«Ливерпуль» пустит зрителей на последний домашний матч в сезоне

15:17
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«Ливерпуль» объявил о допуске зрителей на последний домашний матч в сезоне-2020/21 против «Кристал Пэлас».

Клуб получил разрешение от правительства и выпустил в продажу 10 тысяч билетов на встречу заключительного тура АПЛ, который пройдет на «Энфилде». Билеты будут продаваться в электронном виде. Все зрители должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» состоится 23 мая, начало встречи — в 18.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/tickets/433018-lfc-welcomes-fans-back-to-anfield-to-finish-the-season#

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