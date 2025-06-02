«Ливерпуль» проведет новый раунд переговоров по Вирцу

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны на этой неделе проведут новый раунд переговоров о переходе 22-летнего немца. Английский клуб рассчитывает на скорейшее подписание контракта.

В сезоне-2024/25 Вирц сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.