«Ливерпуль» выступил с заявлением из-за возможного переноса матча с «МЮ»

«Ливерпуль» опубликовал заявление по поводу погодных условий в городе перед матчем 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Сегодня утром состоялось совещание по безопасности, на котором оценивались погодные условия и транспортная ситуация перед сегодняшним матчем против «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде».

На данный момент матч планируется провести в обычном режиме, и предпринимаются все усилия, чтобы игра состоялась. Еще одно совещание по безопасности пройдет в полдень (15:00 по мск. — Прим. «СЭ»), чтобы оценить последние условия. Пожалуйста, будьте осторожны», — сообщила пресс-служба «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что матч могут отменить из-за сильного снегопада. Взлетно-посадочные полосы в аэропортах Манчестера и Ливерпуля временно закрыты.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 45 очков в 18 матчах. «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 14-е место. Матч между командами должен пройти сегодня, 5 января, начало запланировано на 19.30 (мск).