«Ливерпуль» проиграл 3 матча после письма 10-летнего болельщика «МЮ» с просьбой перестать побеждать

После того, как 10-летний болельщик «Манчестер Юнайтед» написал письмо главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу c просьбой перестать побеждать, команда немецкого специалиста проиграла трижды.

Юный поклонник «МЮ» Дара написал письмо Клоппу в рамках школьного проекта. В письме мальчик попросил Клоппа больше не выигрывать матчей и намеренно проиграть борьбу за чемпионство. Немецкий тренер ответил ему и объяснил, почему он не может выполнить его просьбу.

При этом после этого письма «Ливерпуль» трижды проиграл в разных турнирах — 0:2 «Челси» в Кубке Англии, 0:3 «Уотфорду» в чемпионате, и 0:1 «Атлетико» в Лиге чемпионов. Ранее «красные» шли без поражений в АПЛ. За этот период они одержали только одну победу — 3:2 в чемпионате над «Вест Хэмом».

Красные лидируют в чемпионате Англии, имея в активе 79 очков. У идущего вторым «Манчестер Сити» 57 очков.