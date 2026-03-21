«Ливерпуль» проиграл 10 матчей в АПЛ впервые с сезона-2015/16

«Ливерпуль» уступил «Брайтону» (1:2) в 31-м туре АПЛ и проиграл десятый матч в сезоне-2025/26 чемпионата Англии.

Такого количества поражений у команды не было с сезона-2015/16. Тогда «красные» заняли 8-е место по итогам турнира.

Также «Ливерпуль» стал седьмым действующим чемпионом Англии, проигравшим 10 и более матчей за сезон. Первое место занимает «Лестер» с 18 поражениями в сезоне-2016/17, второе — «Лидс» (15 в сезоне-1992/93), третье — «Блэкберн Роверс» (13 в сезоне-1995/96).

На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками.

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