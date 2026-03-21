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21 марта, 18:11

«Ливерпуль» проиграл 10 матчей в АПЛ впервые с сезона-2015/16

Ана Горшкова
Корреспондент

«Ливерпуль» уступил «Брайтону» (1:2) в 31-м туре АПЛ и проиграл десятый матч в сезоне-2025/26 чемпионата Англии.

Такого количества поражений у команды не было с сезона-2015/16. Тогда «красные» заняли 8-е место по итогам турнира.

Также «Ливерпуль» стал седьмым действующим чемпионом Англии, проигравшим 10 и более матчей за сезон. Первое место занимает «Лестер» с 18 поражениями в сезоне-2016/17, второе — «Лидс» (15 в сезоне-1992/93), третье — «Блэкберн Роверс» (13 в сезоне-1995/96).

На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками.

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ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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