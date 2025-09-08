«Ливерпуль» продолжает переговоры о продлении контракта с Конате

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может продлить контракт, сообщает Givemesport.

По сведениям источника, переговоры о новом соглашении с 26-летним французом продолжаются. На игрока претендует «Реал».

Конате в сезоне-2024/25 провел 42 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.